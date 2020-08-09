Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı.
09.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:36
Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından 6 operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonlarda 23,21 gram metamfetamin, 2,10 gram esrar ve 1,95 gram bonzai ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA