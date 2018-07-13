Balıkesir'de Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü

Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşünde il protokolü Atlı Okçular ve Mehter Takımı eşliğinde yürüdü.

Balıkesir'de düzenlenen Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, protokol üyeleri, gazeteci ve yazarlar Fatih Akbaba, Şebnem Bursalı, Saadet Oruç, Fatih Atik ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Zağnos Paşa Cami önünde toplanan kortej atlı gurubu ve mehteran takımı eşliğinde Anafartalar, Kızılay ve Milli Kuvvetler cadderinden geçerek Ali Hikmet Paşa Meydanı'na kadar yürüdüler. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada "Gördüğünüz gibi Balıkesir Kuvayi Milliye şehri cumhuriyetine demokrasisine nasıl sahip çıktığını gösterdi. Çocuklar, gençler, kadınlar yaşlılar herkes yürüyüşteydi. Atlılar gurubumuz vardı. Balıkesir halkının Kuvayi Milliye ruhunu taşıyan güzel insanların bu ülkeye olan sevdası bağlılığı bir kez daha 15 Temmuz'un 2. yıl dönümünde tekrar herkese gösterilmek üzere burada teşhir edildi. Etkinliklerimiz devam ediyor şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz ve onlara diyoruz ki, bilesiniz ki cumhuriyet demokrasi bu vatan emin ellerde. Keşke sizleri kaybetmeseydik ama kalanlar bu ülkenin bir çakıl taşını dahi hiç bir haine teslim etmeyecek. Balıkesir halkıda bu ordunun bu milletin en önünde koşturarak vatanına, milletine, ülkesine sahip çıkıyor. Her türlü etkinliğimizde yanımızdalar ben 20 ilçemizde yaşayan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"15 Temmuz'da Milli İrade Meydanı'nda olacağız"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise "15 Temmuz haftası içerisindeyiz. 15 Temmuz demokrasi ve birlik beraberlik günü olarak kutlanıyor. Bu kutlamalar önemli. Bu gün de Balıkesir Kuvayi Milliye şehir Zağnos Paşa Camii önünden atlı okçular ve mehterlerle beraber valimiz başta olmak üzere bütün protokolle birlikte şehitlerimizin anısına yürüyüş yaptık. Sabahtan da Balıkesir şehidimiz Turgut Solak'ı kabrinde ziyaret ettik. Pazar günüde yine şehitlikte programlarımız başlayacak. Zağnos Paşa Camii'nde hatimler mevlitler ve ikramlarla devam ederek akşamında da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda şehit ailelerine ve gazilerimize yemek var. Sonrasında Milli İrade Meydanı'na gelerek orada 15 Temmuz nöbeti gibi yine nöbet tutacağız" şeklinde konuştu. - BALIKESİR