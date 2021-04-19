Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Semt77 Yalova
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Semt77 Yalova

Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Semt77 Yalova
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen Semt77 Yalovaspor-Balıkesir Büyükşehir Belediye maçı çarşamba günü oynanacak.

Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
Maske zorunluluğunu kaldıran İsrail'de plajlar tıklım tıklım
Maske zorunluluğunu kaldıran İsrail'de plajlar tıklım tıklım

Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen Semt77 Yalovaspor-Balıkesir Büyükşehir Belediye maçı çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. haftasında oynanması planlanan ancak Yalova temsilcisinde Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen Balıkesir Büyükşehir Belediye-Semt77 Yalova karşılaşması çarşamba günü oynanacak. Oynadıkları 26 maçtan 15 galibiyet 11 mağlubiyet çıkaran iki takımdan, Balıkesir Büyükşehir Belediye ilk oynanan müsabakayı kazandığı için 8. Yalova ekibi ise 9. sırada yer alıyor. Semt77 Yalovaspor karşısında kulüp yönetimi ve Arda Vekiloğlu'nun aldığı ortak karar ile kadro dışı bırakılan İzzet Türkyılmaz ve Myles Mack forma giyemeyecek. Sakatlıktan dönerek takım ile çalışmalarını sürdüren Berkay Genç'in ise Yalovaspor karşısında oynaması bekleniyor.

Yalovaspor maçı hakkında açıklamalarda bulunan Tuğberk Gedikli; "Mental olarak çok zor 2 hafta geçirdik. Yine 2 maç oynayacağımız bir haftaya daha giriyoruz. Art arda yoğun antrenman ve maç temposuna ayak uyduramadığımız mücadeleler oynadık. Bu beklenmedik mağlubiyetler için taraftarımızdan özür dilerim. O anları geri getiremeyiz. Önümüzde yine Play-Off potasını yakından etkileyecek zor bir fikstür var. Çıkarabildiğimiz kadar galibiyet çıkarıp, üzerimizdeki ölü toprağını atmak istiyoruz. Umarım bu maçı kazanarak buna başlayacağız" dedi.

21 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'da 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TBF Tv'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Bülent Uygun Yılmaz Vural Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Semt77 Yalova - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 15:32:54. #1.16#

title