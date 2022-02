Balık tezgahlarında enflasyon yok: 3 balık çeşidi 15 lira

SAMSUN (İHA) - Türkiye'de enflasyon balık tezgahlarına uğramadı. Samsun'da barbun, istavrit ve mezgidin kilosu 15 TL'den, hamsinin ise 25 TL'den satılıyor.

Hafta sonu balık tezgahları hareketlendi. Vatandaşlar 3 balık çeşidinde tek fiyatla karşılaştı. Balık satıcıların ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Balık satıcısı Mustafa Bütüner, "Balık fiyatları güzel şu anda. Şu an ilgi gayet iyi. Hamsi ve mezgit çok satılıyor. Şu an denizlerde hamsi bolluğu var. Bir ara duraksamıştı. Şu an bol çıkıyor ama 20 TL'nin altına düşmez" dedi.

"Şu anda ne alırsan 15 TL"

Balık satıcısı Fazıl Altun, "Şu anda ne alırsan 15 TL. Hamsi geri döndü. 25 TL'den satılıyor. Barbun, mezgit, istavrit var hepsi 15 TL. Balıklar bol her şeye bakarak vatandaşın cebine balık daha uygun geliyor" diye konuştu. - SAMSUN