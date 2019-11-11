Ucuz tepsi almak isteyen baklavacılar dolandırıldı
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Ucuz tepsi almak isteyen baklavacılar dolandırıldı

Aralarında Gaziantepli baklava ustalarının da yer aldığı Türkiye genelindeki yaklaşık 50 baklava ustası, sosyal medyadaki ucuz tepsi ilanı ile dolandırıldı.

11.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:38
Ucuz tepsi almak isteyen baklavacılar dolandırıldı

Dolandırıcılar, baklava imalatında kullanılan tepsi, fırın, hamur açma makinesi gibi gereçlerin yer aldığı düşük fiyatlı ilanlarla baklava ustalarını hedef aldı. Aralarında Gaziantepli baklava ustalarının da yer aldığı genelindeki yaklaşık 50 usta, uygun fiyata tepsi ve mutfak araç gereçleri almak isterken dolandırıcıların hedefi oldu.

PARASI YATIRILMASINA RAĞMEN SİPARİŞ TESLİM EDİLMİYOR

19 yıldır baklava ustalığını yapan Çetinkaya, dolandırıcıların daha uygun maliyetle baklava imalatı yapan baklavacıları hedef aldığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Çetinkaya, sosyal medya üzerinden görüştüğü İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi illerden yaklaşık 50 baklava ustasının dolandırıldığını belirterek, "Ucuz tepsi gibi baklava imalatında ve satışında kullanılan malzemelerin ilanını veriyorlar. Piyasa değerinin çok altında rakamlar olduğu için tabi tüm meslektaşlarımızın dikkatini çekiyor. Özellikle Yasin Y. isimli hesaptan verilen ilanlarla baklavacılar kandırılıyor. Baklava ustaları almak istediği malın parasını yatırmasına rağmen sipariş ettiği tepsi ya da diğer makine veya teçhizatı göndermiyorlar. Şu anda benim bildiğim 50 kadar mağdur baklava ustası var. Belki de sayı daha fazladır. Beni de dolandırıyorlardı, biraz araştırınca dolandırıcı olduklarını anladım. Bu tür ucuz ilanlara itibar etmeyin" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA UYARILAR YAPILIYOR

Çetinkaya bazı mağdurların bulunduğu illerdeki savcılıklara suç duyurusunda bulunduğunu, henüz yakalanamayan dolandırıcıların baklava ustalarını dolandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Öte yandan, sosyal medyada birçok platform tarafından şahsın isim ve telefon numaraları paylaşılarak, dolandırıcı olduğu yönünde sosyal medya kullanıcılarına uyarılar yapılıyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Ucuz tepsi almak isteyen baklavacılar dolandırıldı
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HABER YORUMLARI (8)

  • SAHTEKARLARI KORUMAYIN:
    NEDEN TELEFON NUMARASINI GİZLİYORSUNUZ BÖYLE SAHTEKARLARI AÇIKLAYINDA KİMSENİN CANI YANMASIN
    Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
  • BAKLAVA YİYEMİYEN ADAM:
    Allah''''a ve ahiret gününe inanmış olsaydınız side baklavayı 10 katına satmazdınız
    Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
  • CELAL:
    senin annen hiç yufka açmadı sanırım onu açmak için kaç saat uğraşıyorlar emeğe saygın olsun yiyemiyorsan bu senin sorunun
    2 7 Yayından Kaldır
  • MEHMET:
    Iyi yapmislar ucuz kalitesiz tepsi kullanarak insanlarin saglini dusunmeyin ceplerinizi dusunun.Iyi olmus.
    Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
  • LF:
    DÜNYADA KAR ETTİM SANIYO OYSAKİ AHİRETTE HESABI SORULUNCA ÇOK ÜZÜLECEK AMA NAFİLE İŞ İİŞTEN GEÇMİŞ OLACAK. . .
    Cevap Yaz 19 5 Yayından Kaldır
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