Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 6 adet azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 3 Temmuz itibarıyla son bir haftada 6 adet azalarak 770 adete geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren doğalgaz sondaj kule sayısı ise 2 adet artışla 171 adete yükseldi ve toplam petrol ve doğalgaz sondaj kulesi 4 adet düşüşle 942 adete geriledi.

Toplam sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 102 adet azalan ABD'de, toplam sondaj kulelerinin 918 adedi karada, 24 adedi ise açık sularda yer aldı.

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 22'ye, Kanada'da sondaj kule sayısı 10 adet artışla 137 adete ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 6 adet artışla 1,079 düzeyine yükseldi.

Kaynak: DHA