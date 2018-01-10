Bakanlar Fakıbaba ve Demircan Samsun'da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Samsun'a gelen bakanlar, sabah namazını tarihi Büyük Camide kıldıktan sonra bir restorandaki kahvaltıya geçti.

Burada gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan bakanlar, kamera ve fotoğraf makinesini ellerine alarak basın mensuplarına görüntü verdi.

Gazetecilere karanfil dağıtarak hatıra fotoğrafı çektiren Fakıbaba ve Demircan, daha sonra Vali Osman Kaymak'ı ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Fakıbaba ve Demircan, Vali Kaymak'tan brifing aldı.

Vali Kaymak, ziyaretin anısına iki bakana çini süslemeli tablo hediye etti.