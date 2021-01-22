Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve YÖK Başkanı Saraç, iş birliği alanlarının genişletilmesi konusunda bir araya geldi
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve YÖK Başkanı Saraç, iş birliği alanlarının genişletilmesi konusunda bir araya geldi

22.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:11
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve YÖK Başkanı Saraç, iş birliği alanlarının genişletilmesi konusunda bir araya geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, iş birliği alanlarının genişletilmesi konusunu ele aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, iş birliği alanlarının genişletilmesi konusunu ele aldı.

Bakan Selçuk, Saraç ile bir araya gelerek iş birliği alanlarının genişletilmesini değerlendirdiklerini bildirdiği sosyal medya paylaşımında, "Üniversitelerimizdeki Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma Merkezleri ile ortak projeler yürüterek akademi-saha ilişkisini kuvvetlendirmek hedefimiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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