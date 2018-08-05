Bakan Yardımcısı Tancan, Balıkesir'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kepsut Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Tancan'ı Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Yılmaz karşıladı. Başkan Cankul, Tancan'a Kepsut ilçesinde yapılan ve yapılmakta olan işler ile ilgili bilgi verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, ziyarette yaptığı açıklamada, "Kadim dostum, can dostum Kepsut'un başarılı, çalışkan ve vefalı Belediye Başkanı İsmail Cankul'u ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR