Bakan Varank, "Türkiye'nin tek yerli ve milli emniyet kemeri üreticisi"ni ziyaret etti Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin tek yerli ve milli emniyet kemeri üreticisi" Ark Pres Emniyet Kemerleri AŞ'ye gerçekleştirdiği ziyarette, "Sadece üretimle, fiyat avantajıyla rakipler geçilmiyor. Ürününüzü çok daha inovatif hale getirip rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Varank, eniştesinin aracından söktüğü emniyet kemerinden ilham alarak ürününe inovatif bir yaklaşım getiren ve 28 ülkeye ihracat gerçekleştiren "Türkiye'nin tek yerli ve milli emniyet kemeri üreticisi" Yusuf Ziya Kasım'ın Kocaeli'deki fabrikasını ziyaret etti.

Varank, Kocaeli ziyareti çerçevesinde Kartepe'deki Ark Pres Emniyet Kemerleri AŞ'de incelemelerde bulundu. Faaliyetler hakkında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kasım'dan bilgi alan Varank'a, çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

İşletmede yerli ve milli olarak özellikle ticari araçların emniyet kemerlerinin dizayn edildiğini, geliştirildiğini ve üretildiğini belirten Varank, "Bu firmadan bir sosyal medya mesajıyla haberdar oldum. Şirketin genel müdür yardımcısı mesaj gönderdi. 'Sayın bakanım, biz Türkiye'de otomotiv sektörüne hizmet veriyoruz, ihracat yapıyoruz. Bizi de ziyaret eder misiniz?' dediler." ifadesini kullandı.

Varank, şirketin sahibi Kasım'ın 52 yıllık sanayici olduğuna işaret ederek, "Firmamız, özellikle otomotiv sektöründe ve ticari araçlarda hem ürün üretip hem de global rakipleriyle rekabet edebiliyor. Bunun yanında havacılık ve savunma sanayisine dönük projelerini burada gerçekleştiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerli oyuncuların gelişmesini arzu ediyoruz"

Varank, Türkiye'nin önemli bir sanayi ülkesi olduğunu, güçlü bir altyapısı bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Firmamız bu ürünleri geliştirirken aynı zamanda testleriyle ilgili altyapıyı da kendisi kurmuş. Dünyaya ihracat yapabiliyor. Bundan sonraki hedef, bu ürünleri binek otomobillere taşıyabilir miyiz? Acaba bu firmamız yerli ve milli olarak binek otomobile dönük neler geliştirebilir? Bunu da arkadaşlarımızla değerlendirdik. Kocaeli Türk sanayisinin kalbi. Hem Türkiye'nin ihtiyaçlarını yerli sanayi ile karşılarken hem de önemli bir ihracat merkezi. Bunun gibi firmalarımızı destekleyerek onları global oyuncu yapmak için gayret göstereceğiz."

Varank, firmanın Türkiye'de faaliyet gösteren global bir rakibi bulunduğunun altını çizerek, "Tek yerli ve milli olarak kendisini sıfırdan geliştirmiş firmamızın bir örneği yok. Global rakipleri yabancı yatırımcı. Tabii ki onlar da ülkemizde üretim yaptıkları için biz kendilerini burada misafir etmekten mutluyuz. Ama yerli oyuncuların gelişmesini de elbette arzu ediyoruz." görüşünü dile getirdi.

Emniyet kemerinin, sadece otomotiv için değil, havacılık ve hatta uzay sektörü için de önemli bir alan olduğuna değinen Varank, "Havacılık sektöründe rakamlar oldukça yüksek. Bunlara alternatif geliştirebilmek tabii ki değerli. Bu firmamızla da önümüzdeki dönemde gerek test altyapısı olarak gerekse sanayinin diğer dallarında üretim yapabilir mi diye oturup görüşeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yerli sanayiyi geliştirmek için çok çeşitli destekler veriyoruz. Bu firmamızı da nasıl geliştirebiliriz? Bunun çalışmalarını gerçekleştireceğiz." değerlendirmesi yaptı.

"Firmanın Bakanlık destekli Ar-Ge merkezi kurması önemli"

Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece üretimle, fiyat avantajıyla rakipler geçilmiyor. Ürününüzü çok daha inovatif hale getirip rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz. Bu firmamız, Ar-Ge merkezi kurmuş. Bu, 'Biz katma değerli üretime dönük çalışmalar yapıyoruz. Ürünümüzü inovatif şekilde geliştirecek çalışmalar yapıyoruz.' demek. Sadece fiyatla her şey bitmiyor. Ürününüzü çok daha inovatif hale getirip rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz. Bu firmamızın bunun farkına varıp bakanlığımız destekli bir Ar-Ge merkezi kurması da önemli."

"Esinlendiği Mercedes'e ihracat yapıyor"

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Kasım da şirketinin başarı hikayesine değinerek, şunları anlattı:

"1973'te ilk emniyet kemerini ürettim. O zaman sadece pantolon kemeri biliniyordu. 1976'dan itibaren TOFAŞ ve Renault'a kemer vermeye başladık. Zamanla bu kemerleri beğenmemeye başladım. Çünkü statik kemer yapıyorduk. Bir gün eniştem, Mercedes almış. Yavaş çekersen tutmuyor, hızlı çekince tutuyor. 'Ya nasıl bir kemer?' dedim. Eniştem kemeri söküp bana verdi, 'Yap bakalım' dedi. Öyle başladık. Şimdi Mercedes gibi birçok firmaya ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 30'unu, aşağı yukarı 28 ülkeye ihraç ediyoruz. Avrupa, Amerika, Avustralya kıtalarına, dünyanın her tarafına ihracat yapıyoruz. Ülkemizin ihracatının kilogram başı değeri, 1,5 dolar civarında. Biz, bir kemeri 8-9 dolara ihraç ediyoruz. Kilogram başı ihracat değerimiz yüksek."

Tek vardiyada günde 2 bin 500 ila 3 bin kemer arasında üretim yaptıkları bilgisini paylaşan Kasım, bunu iki, üç vardiyaya çıkarabileceklerine işaret etti.

Fiyat olarak avantajlı olduklarını ama yabancı rakiplerin biraz sıkıştırdığını ifade eden Kasım, "Biz destek görürsek 'para istemiyoruz yanlış anlaşılmasın', 'hadi koçum' denilecek sadece. Biz başka bir şey istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bakan bey, mesajdan 3 gün sonra ziyarete geldi"

Sosyal medya mesajıyla Bakan Varank'a davette bulunan şirketin Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Sabri İshakoğlu, "Yazdığım mesajdan 3 gün sonra Bakan Bey, işletmemizi ziyarete geldi. Bakanımızın çok aktif olduğunu biliyorduk ama bu kadar çabuk geleceğini tahmin etmiyorduk. Bizim için çok büyük bir gurur kaynağı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İshakoğlu, 4 ana başlıkta emniyet kemeri ürettiklerinin altını çizerek, yılda 1 milyona yakın parça ürettiklerini, bunu 3 milyona çıkartabilecek kapasitelerinin bulunduğunu kaydetti.

Bakan Varank'ın ziyaretine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal