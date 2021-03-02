Bakan Varank: "Türkiye, imalat sanayisi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Varank: "Türkiye, imalat sanayisi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor"

02.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:50
Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin imalat sanayisi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ettiğini belirterek, "İmalat sanayisi, 2020 yılının 4'üncü çeyreğindeki yüzde 10,5'lik büyüme ile gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) en çok katkı sağlayan sektör oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin imalat sanayisi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ettiğini belirterek, "İmalat sanayisi, 2020 yılının 4'üncü çeyreğindeki yüzde 10,5'lik büyüme ile gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) en çok katkı sağlayan sektör oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 yılı ve yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin imalat sanayisi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ettiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"İmalat sanayisi, 2020 yılının 4'üncü çeyreğindeki yüzde 10,5'lik büyüme ile GSYH'ye en çok katkı sağlayan sektör oldu. En güzel tarafı ise üretimdeki artışın istihdama da yansıması. Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı imalat sanayi istihdamı 325 bin artarak Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 yükselişle 4 milyon 99 bin kişiye ulaştı."

Varank, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 38,7'lik güçlü artış gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Bu durum, imalat sanayisinin önümüzdeki dönemde büyümeye devam edeceğinin göstergesi. Teşvik ve desteklerimizin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank paylaşımında, GSYH, imalat sanayii GSYH ve makine-teçhizat yatırımlarının yıllık değişimleriyle imalat sanayisi istihdamının yer aldığı infografiklere de yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin İrem Derici Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Varank: "Türkiye, imalat sanayisi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 11:50:27. #1.14#
title