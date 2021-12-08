Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı

Tbmm Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi yatırımları ile Milli Uzay Programı'na illişkin açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Muhalefet partilerinin, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerine Varank, CHP'li belediyelerinin faaliyetlerini örnek göstererek tepki gösterdi. Varank, CHP'li Datça Belediyesi'nin yaptığı heykelin fotoğrafını göstererek, "Böyle heykeller yapmakla sanayiye destek olunmaz, hatta sanata da destek olunmaz" dedi.

Bakanlığın verdiği desteklere ilişkin de Bakan Varank, "200 üniversiteden 12 bin araştırmacıya bilimsel makale yazmaları için maddi destek sağladık" dedi.