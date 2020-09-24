Bakan Varank, "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması"nı ziyaret etti - GAZİANTEP

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasını ziyaret etti.