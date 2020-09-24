Bakan Varank, "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması"nı ziyaret etti - GAZİANTEP
24.09.2020 18:30 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:35
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasını ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasını ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş