Bakan Varank, "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması"nı ziyaret etti - GAZİANTEP
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Bakan Varank, "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması"nı ziyaret etti - GAZİANTEP

24.09.2020 18:30 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:35

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasını ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasını ziyaret etti.

Bakan Varank, 'İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı ziyaret etti - GAZİANTEP
Bakan Varank, 'İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı ziyaret etti - GAZİANTEP
Bakan Varank, 'İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı ziyaret etti - GAZİANTEP
Bakan Varank, 'İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı ziyaret etti - GAZİANTEP

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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