Bakan Soylu: Tüm otobüs seyahatleri kısıtlanacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşamki genelgeyle şehirlerarası seyahatin kısıtlanacağını yasakladı.
27.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşamki genelgeyle şehirlerarası seyahatin kısıtlanacağını yasakladı.
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Kaynak: Dunya.com