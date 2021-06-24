Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katıldı
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katıldı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta terör, uyuşturucuyla mücadele ve asayiş konularının ele alındığı güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta terör, uyuşturucuyla mücadele ve asayiş konularının ele alındığı güvenlik toplantısına katıldı.

Bakan Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Muş'a geldi.

Sultan Alparslan Havalimanı'nda Vali İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılanan Soylu, kente 45 kilometre uzaklıktaki Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moral Geçici Jandarma Asayiş Karakolu'na geçti.

Burada askerleri selamlayan Soylu, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı, karakolda incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, daha sonra karakolda düzenlenen ve terör, uyuşturucuyla mücadele ve asayiş konularının değerlendirildiği güvenlik toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve diğer yetkililerde hazır bulundu.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katıldı
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katıldı
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katıldı
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katıldı
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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