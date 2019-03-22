İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Güdül ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu işaret eden Bakan Soylu, "Biraz ahlakın varsa ben siyaset yapıyorum diye Türkiye'de adım atmazsın" dedi.

Ülkeyi yönetemezsiniz diyenlerin karşısında dik durduklarını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız. 'Bu ülkeyi yönetemezsiniz' diyenlere karşı, Güdül elif gibi dik durdunuz. Bugün haykırıyorsunuz. 'Hem iktidar biziz, hem de muktedir biziz' diye" ifadelerini kullandı.

Amerika'nın Afrin'e giremeyeceklerini söylediğini hatırlatan Bakan Soylu, "Amerika dedi ki; 'Afrin'e giremezsiniz' Türkiye eski Türkiye değil biliyor musunuz'Çatır çatır girdik mi Güdüllüler, çatır çatır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünya'ya bir mesaj verdiğini söyleyen Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımız dedi ki; 'Ey dünya, size sesleniyorum. Bu coğrafyada biz müsaade etmedikçe, biz karar vermedikçe, kimseye oyun kurdurmayız, kimseye oyun kurdurmayız, kimseye oyun kurdurmayız' dedi" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanının yapması gereken görevlerden de bahseden Bakan Soylu, "Benim görevim aynı zamanda, doğabilecek olayları önceden kestirmek, bunların değerlendirmelerini yapmak, vatandaşlarımı bu konuda uyarmak, kendimde tedbirlerini almak ve vatandaşlarımızı tehdit ve tehlikelerden uzak kılmaya çalışmaktır. Yoksa olaylar olmuş üzerine git, sonrada açıklama yap. 'Şu kadar oldu, şu kadar oldu' bu değil bizim görevimiz. Memleketi tehditlerden, milletimizi tehlikelerden uzaklaştırmaya çalışabilmektir. Bu kadar açık ve net" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kirli bir tuzağa çekilmeye çalışıldığını anlatan Bakan Soylu, "Siz Mansur Yavaş'tan, İstanbul'da ki İmamoğlu'ndan, bunların söyledikleri 'Kürdistan'da biz kazanacağız' sözüne karşı bir cümle duydunuz mu Allah'ınızı severseniz söyleyin ya, bir tek kelime söylediler mi' Ben burada bangır bangır bağırdım. Dedim ki 'Mansur Yavaş sana söylüyorum. Sen de ki, bu PKK'dan gelen oyun, HDP'den gelen oyun Allah cezasını versin' diyebiliyor musun kardeşim" ifadelerine yer verdi.

HDP'nin seçimde aday çıkarmadığı yerlere vesayet koyduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bu sözleşmeyi kim imzaladı. Ben size kimin imzaladığını söyleyeyim. Bu sözleşmeyi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu imzaladı. Bana diyor ki, 'Dünyanın ve Türkiye'nin en ahlaksız kampanyası yapılıyor' Ahlaksız ben değilim Temel efendi. Ahlaksız kimdir biliyor musunuz ? Rahmetli Erbakan'ın milli görüşünü, iki milletvekili için PKK'ya satandır ahlaksız. Ahlaksız ben değilim. Sırf Türkiye huzursuz olsun diye. Bugün sadece Adıyaman'da ve Şanlıurfa'da aday çıkartıp, PKK ile beraber kol kola girendir ahlaksız" ifadelerine yer verdi.

Vesayetin altında imzalar olduğunun altını çizen Bakan Soylu, "Altında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası var. Altında FETÖ'nün imzası var, altında PKK'nın imzası var, altında gezicilerin imzası var, 17-25 Aralık'ı yapanların imzası var, 6-7 Ekim'i yapanın imzaları var, 15 Temmuz'u yapanın imzaları var ve altında Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var" dedi.

"Biraz ahlakın varsa ben siyaset yapıyorum diye Türkiye'de adım atmazsın"

Ömer Öcalan'ın "Şanlıurfa'da Saadet Partisine oy vereceksiniz" dediğinin altını çizen Bakan Soylu, "Ey Temel efendi, biraz ahlakın varsa 'ben siyaset yapıyorum' diye Türkiye'de adım atmazsın" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA