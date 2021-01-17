Son dakika... Bakan Ziya Selçuk "kar topu" fotoğraflı paylaşımıyla ailelere tavsiyede bulundu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika... Bakan Ziya Selçuk "kar topu" fotoğraflı paylaşımıyla ailelere tavsiyede bulundu Açıklaması

17.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:54
Son dakika... Bakan Ziya Selçuk

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, elindeki kar topu fotoğrafıyla ailelerin, çocuklarına öğretebileceği konulara ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, elindeki kar topu fotoğrafıyla ailelerin, çocuklarına öğretebileceği konulara ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, penceresinin pervazındaki karlardan yaptığı kar topunun fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Elinize pencere pervazından bir avuç kar alıp çocuğunuza uzatın, kar topu yapsın. Bu, el kaslarını çalıştıran bir motor becerisiyken nişan aldığı yeri tutturmaksa el göz koordinasyonudur. Maddenin hal değişimi, erime donma konuları da öylece çocuğun avucunda durur. Her bir kar tanesinin birbirinden farklı olduğunu anlatırsanız bu, bir fizik sohbeti olur. Buzdolabı neden karlanır diye sorarsanız bu, bir sınav sorusu olur. Kar yağarken etraf neden sessizleşir? İşte bundan, harika bir araştırma konusu olur. Anadolu'nun asırlık kar kuyularından bahsederseniz bu, bize geri dönüşümü anlatmak için iyi bir çıkış noktası olur. Kar topuna bakarken aklıma bu kadarı geldi, konuştukça açılır, açıldıkça derinleşir, derinleştikçe yerini ve demini bulur sohbet. Başlangıcı benden, devamı sizden olsun. İyi pazarlar diliyorum ve kar topumu sizin pencereye doğru atıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Ankara Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Bakan Ziya Selçuk "kar topu" fotoğraflı paylaşımıyla ailelere tavsiyede bulundu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 12:08:48. #1.15#
title