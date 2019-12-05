Bakan Selçuk: "Şule Çet davasına ilişkin gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ...
Bakan Selçuk: "Şule Çet davasına ilişkin gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz.
05.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:06
Bakan Selçuk: "Şule Çet davasına ilişkin gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İHA