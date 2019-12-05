Bakan Selçuk: "Şule Çet davasına ilişkin gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ...
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Bakan Selçuk: "Şule Çet davasına ilişkin gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ...

Bakan Selçuk: "Şule Çet davasına ilişkin gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz.

05.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:06
Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: " davasına ilişkin gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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