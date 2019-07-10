Bakan Selçuk: "Belediyelerin el değiştirmesiyle işçinin çalışma hakkını elinden alan bir tutumla...

Bakan Selçuk: "Belediyelerin el değiştirmesiyle işçinin çalışma hakkını elinden alan bir tutumla...

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ Konfederasyonunun 14. Olağan Genel Kuruluna iştirak etti.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ Konfederasyonunun 14. Olağan Genel Kuruluna iştirak etti. (2)

Kaynak: AA
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