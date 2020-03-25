Bakan Selçuk: "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
25.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:50
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA