Bakan Pakdemirli: "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik yeni bir çağrıya çıkacağının müjdesini de vermek...
Bakan Pakdemirli: "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik yeni bir çağrıya çıkacağının müjdesini de vermek istiyorum.
Bakan Pakdemirli: "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik yeni bir çağrıya çıkacağının müjdesini de vermek istiyorum. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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