Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
AA, Servet Ülkü - Güncel
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Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 17. Uluslarası Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROEXPO'yu ziyaret etmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyükbaş hayvanı sevmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fuarı gezmesi 17.
İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 17. Uluslarası Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROEXPO'yu ziyaret etmesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyükbaş hayvanı sevmesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fuarı gezmesi
17. Uluslarası Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROEXPO'da sergilenen tarımsal makinalar
İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi.