Bakan Pakdemirli: 3 bin 119 kadın yatırımcımızın projesine 2 milyar lira hibe sağladık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Kırsal kalkınma desteklerinin önemli bir ayağı olan IPARD programında bugüne kadar 3 bin 119 kadın yatırımcımızın projesine 2 milyar lira hibe sağladık. Bu hibeler ile kadınlarımızın kırsalda 4 milyar lira yatırım yapmasının önünü açtık" dedi.

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde 'Tarımda 21 Özgün Kadın; Ben Yaptım Sen de Yaparsın' programına katıldı. Programa Pakdemirli'nin yanı sıra, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarımsal İşletmeler Genel Müdürü (TİGEM) Sait Kocabay ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Pakdemirli, 'Ben Yaptım Sen de Yaparsın' sloganı ile tarımsal üretimde başarılı olmuş, kendi fikrini hayata geçirmiş 21 ilham veren hikayenin kahramanlarının kadın çiftçiler olduğunu, bu hikayelerin kahramanları ağırlamanın memnuniyetini dile getirdi.

KADIN ÇALIŞANIN YÜZDE 41'İ TARIMDABakan Pakdemirli, dünyada gayri safi milli hasılanın yüzde 37'sinin kadınların gayretinden geldiğini ve dünyada tarımsal işgücünün yüzde 43'ünü kadınların oluşturduğunu hatırlattı. Gıda üretiminin yarıdan fazlasında kadınların emeği olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Ülkemizde toplam istihdamın yaklaşık yüzde 30'u kadınlardan oluşuyor. Çalışan kadınlarımızın yüzde 41'i tarım sektöründe istihdam ediliyor. Türkiye'de kadınların ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör, tarım sektörüdür. Kadınlar, tarımsal üretimin ve gıda güvencesinin adeta teminatı noktasında. Bu nedenle, 'tarımın gizli mimarları' ve 'isimsiz kahramanları' olan kadınlarımızı gündemin ilk sıralarına almalı" dedi."9 BİN PROJEYE 864 MİLYON HİBE DESTEĞİ VERDİK'Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak kadınların girişimci ruhlarını ön plana çıkarmak, üretime daha çok katmak ve kendi işlerinin patronu olmalarını sağlamak adına birçok proje yürüttüklerini belirtti. Bütün politikalarında kadınlara pozitif ayrımcılık sağladıklarını hatırlatan Pakdemirli, "Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, kadınlarımızı dört bir koldan destekliyor, projelerine ilave puan vererek öne çıkmasını sağlıyoruz. Kırsal kalkınma desteklerinin önemli bir ayağı olan IPARD programında bugüne kadar 3 bin 119 kadın yatırımcımızın projesine 2 milyar lira hibe sağladık. Bu hibeler ile kadınlarımızın kırsalda 4 milyar lira yatırım yapmasının önünü açtık. Geçen yıl başlattığımız 'Uzman Eller Projesi'nde destek verdiğimiz kadın girişimcilerimizin oranı yaklaşık yüzde 50'ye ulaştı. Yine 'Genç Çiftçi Projesi'nde kadın girişimci sayımız yüzde 60 olup; bu kapsamda 29 bin projeye 864 milyon lira hibe desteği verdik. Ayrıca, tarım sigortası yaptıran kadın çiftçimize poliçe bedelinden indirim yapıyor, ürününü ve üretimini garanti altına almasına destek oluyoruz" diye konuştu.'TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİF SAYISI 87'Yİ BULDU'Bakan Pakdemirli, son 19 yılda yaklaşık 250 bin faaliyetle, toplam 3 milyondan fazla kadına farklı tarımsal konularda eğitim sağladıklarını, son 3 yılda ise yaklaşık 50 bin faaliyette 850 bin kadın çiftçiye eğitimler verdiklerini ifade etti. 2015 yılında başlattıkları 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi' kapsamında Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi programını yürüttüklerini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Bu kapsamda; 81 ilde 5 bin 292 kadın çiftçiyi sertifika sahibi yaptık ve bir iş fikri ile proje hazırlamalarını sağladık. Verdiğimiz eğitimler ve desteklerle kadınlarımızın kırsalda güçlerini birleştirip, üretime katkısını artırmak için kadın kooperatiflerinin kurulmasına önem veriyoruz. Kadının kırsal alanda örgütlenmesinin artırılması amacıyla kooperatifçilik alanında 86 binin üzerinde kadın çiftçimize eğitimler verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bu sayede; bakanlığımız bünyesinde kurucusu kadın ve ortaklarının çoğu kadınlardan oluşan Tarımsal Kalkınma Kooperatif sayısı bugün 87'yi buldu. Yine kadın çiftçilerin mesleki beceri kazanmaları, girişimcilik kapasiteleri ve istihdamının artırılması ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla önemli bir proje yürütüyoruz. 2015 yılında başlatılan ve kadın çiftçilere yönelik yürütülen 33 il özel projesi ile 2 bin 40 kadın çiftçinin eğitim almasını sağladık, 340 kadın çiftçimize ise yeni istihdam ortamı oluşturduk."

Açılış konuşmaları sonrası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınları desteklemek amacıyla birçok firma ile iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imza töreni sonrası Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 'Tarımda 21 Özgün Kadın'a, Bakan Pakdemirli eşi Ahu Pakdemirli ile birlikte plaket verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı