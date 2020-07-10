Bakan Kurum, Yeşil Vadi'de incelemelerde bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Yeşil Vadi'yi gezmesi Bakan Kurum'un çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alması Kurum'un Kırıkkale Valiliğini ziyaret etmesi Bakan Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması Bakan Kurum'a Kırıkkale Valisi Yunus Sezer tarafından hediye takdim...
10.07.2020 13:14 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:10
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Yeşil Vadi'yi gezmesi
Bakan Kurum'un çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alması
Kurum'un Kırıkkale Valiliğini ziyaret etmesi
Bakan Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması
Bakan Kurum'a Kırıkkale Valisi Yunus Sezer tarafından hediye takdim edilmesi
Bakan Kurum'un valilikte yapılan toplantıya katılması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeşil Vadi'de incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, daha sonra Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti.
Kaynak: AA