Bakan Kurum, Yeşil Vadi'de incelemelerde bulundu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Yeşil Vadi'yi gezmesi Bakan Kurum'un çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alması Kurum'un Kırıkkale Valiliğini ziyaret etmesi Bakan Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması Bakan Kurum'a Kırıkkale Valisi Yunus Sezer tarafından hediye takdim...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Yeşil Vadi'yi gezmesi Bakan Kurum'un çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alması Kurum'un Kırıkkale Valiliğini ziyaret etmesi Bakan Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması Bakan Kurum'a Kırıkkale Valisi Yunus Sezer tarafından hediye takdim edilmesi Bakan Kurum'un valilikte yapılan toplantıya katılması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeşil Vadi'de incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, daha sonra Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti. Kaynak: AA