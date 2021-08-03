Bakan Kurum "Yanan yerler imara açılacak" iddiasını kesin dille yalanladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kurum "Yanan yerler imara açılacak" iddiasını kesin dille yalanladı

Bakan Kurum 'Yanan yerler imara açılacak' iddiasını kesin dille yalanladı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yanan bölgeler için imar yetkisinin verildiğini iddialarına ilişkin net konuştu. Kurum, "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız" dedi.

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'daki İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Denetimi Başkanlığı'nda yangınlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

KESİN BİR DİLLE YALANLADI

Yanan bölgelerin imara açılacağı şeklindeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız" dedi.

YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Bakan Kurum, açıklamasının devamında yapılan çalışmalara yer vererek, şunları söyledi:

"Antalya'da 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören mahallelerimiz de 17 oldu. Ailelerimize bir yandan psikososyal destek de veriyoruz. Vatandaşlarımız için 62 konteyner kurduk. Antalya'ya toplam 47,5 milyon lira ödenek gönderildi, zarar tespitleri çerçevesinde de 912 ailemize 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. Zarar gören hayvanlarımıza ilişkin 70 veteriner hekimimiz, 7 gün 24 saat hizmet veriyor."

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama: THK'daki uçakları aktif hale getirmeye hazırız
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama: THK'daki uçakları aktif hale getirmeye hazırız
TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı
TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Bülent Turan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Mesut Özil Hakan Reçber Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Kurum "Yanan yerler imara açılacak" iddiasını kesin dille yalanladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 22:58:52. #1.16#

title