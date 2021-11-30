Bakan Kurum: Seçim Haziran 2023'tedir

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefetin seçim çağrılarına ilişkin, "Seçim Haziran 2023'tedir. O gün mindere çıkarsınız, milletimiz size yine boyunuzun ölçüsünü verir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Tanışma Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınına rağmen kamu maliyesinin sekteye uğramadığına işaret eden Bakan Kurum, "Borsamız etkilenmiyor, Merkez Bankamızın döviz rezervleri sürekli artıyor. Tüm dünyada tedarik zinciri sekteye uğramışken, biz ülke olarak sanayicimize, yatırımcımıza her zamankinden daha yüksek miktarda kredi dağıtıyoruz. Ama bir de bakıyorsunuz, ekonomi parametreleriyle asla açıklanamayacak bir kur dalgalanmasıyla karşı karşıya kalmışız. Kardeşlerim, bunun tek bir açıklaması var, sözü net söyleyelim. Şundan herkes emin olsun, bu süreç geçici bir süreçtir. Türkiye bugün, büyük bir ekonomik saldırı operasyonuyla karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyesi'nde yabancı uyruklu kişilere yönelik yapılan uygulamaları eleştiren Kurum, "Bir de tabi göçmen kardeşlerimizi düşürdükleri durum var. Muhacir kardeşlerimiz, Esed'den kaçarken muhalefetin misket bombalarına yakalandılar. Ülkemize göç etmek zorunda kalanları, faturalarla cezalandıran klasik bir CHP zihniyetiyle karşı karşıyayız. Bunlar insan onuruna, haysiyetine asla yakışmayacak hareketler. Bizim ülkemiz bir vicdan adasıdır. Bizim medeniyetimiz iyiliğin tarihidir, mazlumlara kucak açanların tarihidir. Bu hareket bize, medeniyetimize ait değildir. Bolu Belediye Başkanı'nın bu hareketini kınıyoruz, bu kararlardan hemen, acilen, ivedi bir şekilde dönmesini bekliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet