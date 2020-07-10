Bakan Kurum, Halifeli İçme Suyu açılış törenine katıldı Halifeli İçme Suyu açılış töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Açılış için butonlara basılması KIRIKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Halifeli İçme Suyu açılış töreninde konuştu.

Halifeli İçme Suyu açılış töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Açılış için butonlara basılması KIRIKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Halifeli İçme Suyu açılış töreninde konuştu. Kaynak: AA