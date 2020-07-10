Bakan Kurum, Halifeli İçme Suyu açılış törenine katıldı
Halifeli İçme Suyu açılış töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Açılış için butonlara basılması KIRIKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Halifeli İçme Suyu açılış töreninde konuştu.
10.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:27
Halifeli İçme Suyu açılış töreni
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Açılış için butonlara basılması KIRIKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Halifeli İçme Suyu açılış töreninde konuştu.
Kaynak: AA