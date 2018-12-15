Bakan Kurum: Dicle Barajı'nda Olası Bir Taşkın İçin Kriz Masası Oluşturuldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dicle Barajı'nın kapaklarından birinin yağış nedeniyle kopmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Valiliğimiz bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü tedbiri alıyorlar. Bakanlığımız bu konuyu birebir, yakinen takip ediyor." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da bir dizi programa katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesindeki toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde bakanlıklarını ilgilendiren projeleri görüşmek, şehirleri ziyaret etmek için kente geldiklerini söyledi.

"TAŞKIN RİSKİNE KARŞI TEDBİRLER ALINDI"

Bir gazetecinin, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu su taşkını meydana geldiğini hatırlatması ve son durum hakkındaki sorusu üzerine Bakan Kurum, "Konu Tarım ve Orman Bakanlığımızla alakalı. Valiliğimiz bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü tedbiri alıyorlar. Bakanlığımız bu konuyu birebir, yakinen takip ediyor." ifadesini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan biri kopmuştu. İlçeye bağlı, Selman, Yatır, Kaya, Balaban, Akalan ve Tepecik mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlar sel ve taşkınlarına karşı uyarılmıştı. Jandarma ve AFAD ekipleri de olası bir felakete karşı Dicle nehri yatağındaki yerleşim yerlerinde tedbir almıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili, "Saniyede bin 600 metreküp su barajdan boşalıyor. Biz bölgeye bütün araçları sevk ettik. Şu an su yatağının bir miktar yükselme durumu var. Bize ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi yok. Diyarbakır Valisi işin başında,bir kriz masası oluşturmuş durumdalar. Konuyu takip ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu.