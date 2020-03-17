Bakan Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz
Sağlık Bakanı Koca, "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz" açıklamasında bulundu.
17.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:19
Sağlık Bakanı Koca, "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz" açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Dunya.com