Bakan Koca'dan İran ve koronavirüs açıklaması
İran'da corona virüsüne bağlı artan vaka sayısına ilişkin açıklama yapan Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili tedbirlerin İran ile birlikte acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldığını söyledi.
21.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:39
İran'da corona virüsüne bağlı artan vaka sayısına ilişkin açıklama yapan Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili tedbirlerin İran ile birlikte acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com