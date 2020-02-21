Bakan Koca'dan İran ve koronavirüs açıklaması

21.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:39

İran'da corona virüsüne bağlı artan vaka sayısına ilişkin açıklama yapan Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili tedbirlerin İran ile birlikte acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldığını söyledi.