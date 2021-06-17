Bakan Koca: Bugün 1 milyonuncu aşı Balıkesir'de yapıldı
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Bakan Koca: Bugün 1 milyonuncu aşı Balıkesir'de yapıldı

Bakan Koca: Bugün 1 milyonuncu aşı Balıkesir'de yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir Altı Eylül 14 No'lu Aile Hekimliği'nde bugün 1 milyonuncu Kovid-19 aşısının yapıldığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir Altı Eylül 14 No'lu Aile Hekimliği'nde bugün 1 milyonuncu Kovid-19 aşısının yapıldığını duyurdu.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla birlikte yeni yaş ve meslek grubu için aşı randevu sisteminin aktif hale getirilmesiyle son günlerde rekor düzeyde aşı yapılıyor. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 1 milyonuncu doz Kovid-19 aşısının Balıkesir'de yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, "Bugün 1 milyonuncu aşı, saat 15.20'de, Balıkesir Altı Eylül 14 No'lu Aile Hekimliği Birimi ekibi tarafından yapıldı. Bu kez aşıyı yapan, sorumlu hekim arkadaşımız Süheyla Camcı Diri idi. Aşı kampanyamızda doktorlarımız da kolları sıvamış durumda. Sağ olun" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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