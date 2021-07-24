Bakan Koca, Aydınlı sağlıkçı kardeşleri unutmadı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Aydınlı sağlıkçı kardeşlerin mesajını paylaşarak herkesi aşı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Aydınlı sağlıkçı kardeşlerin mesajını paylaşarak herkesi aşı olmaya davet etti.

Aydınlıların aşıya olan ilgisi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın dikkatini çekmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden birçok kez Aydınlı vatandaşların aşıya olan ilgisini paylaşan Bakan Koca, şimdide Aydınlı sağlıkçı kardeşlerin mesajını paylaştı. Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan sağlıkçı kardeşlerin "Sağlıkçıları örnek alın" mesajını paylaşan Bakan Koca, herkesi aşı olmaya davet etti. Kendisi gibi sağlıkçı olan ablasının aşısını yapan Deniz ebenin fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, paylaşımında "Ablasının 3. doz aşısını yaptı. Aydın Karacasu Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Ebe Deniz Engür Karancı, hemşirelikten emekli kardeşi Pınar Mehri Şanlıer'in 3. doz Biontech aşısını kendisi yaptı. Deniz hanımın aşıyı erteleyenlere bir mesajı var: 'Biz sağlıkçıları örnek alın'"ifadelerine yer verdi.

(Uğur Eser/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı