Bakan Kasapoğlu: Bu yıl 1 buçuk milyon kişiye yüzme öğreteceğiz
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Bakan Kasapoğlu: Bu yıl 1 buçuk milyon kişiye yüzme öğreteceğiz

Bakan Kasapoğlu: Bu yıl 1 buçuk milyon kişiye yüzme öğreteceğiz
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sonrası açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sonrası açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "1 milyon kişi hedefine ulaştık ve bu yılın hedefi ise 1 buçuk milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Bunu da aşacağız ve buna inanıyoruz" dedi. 

Dünyada Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 55 ülkeden 2465 yüzücü İstanbul Boğazı'nda yarıştı. Kadınlarda Nida Eliz Üstündağ erkeklerde ise Polat Uzer Turnalı parkur rekoru kırarak birinci oldu. 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve birçok önemli isim yarışı izleyerek katılımcıların heyecanına ortak oldu.KASAPOĞLU: BU YIL 1 BUÇUK MİLYON KİŞİYE YÜZME ÖĞRETECEĞİZ

Bakan Kasapoğlu, yüzme branşına çok büyük destekler verildiğini dile getirirken, "İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Bu yıl organizasyonun 33'üncüsü düzenleniyor. Pandemi süreci ve sonrasında hem kıtaların birleşmesi hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcuların bir arada olması sporun birleştirici gücünü gösteriyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yapılan organizasyonları en iyi şekilde gerçekleştirmek Türkiye'nin en büyük ayrıcalıklarından biri. Spor turizmi ve organizasyonlardaki başarılarımızı her organizasyonda farklı bir seviyeye çıkarıyoruz. Ülkemizin birçok branştaki sportif başarısı ve sporun tabana yayılması için yapılan çalışmalar meyvelerini veriyor. Olimpiyatlarda da bunu en güzel şekilde gördük. Türkiye'nin son 20 yılında her alanda olan iddiası Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, o engin vizyonla geldiğimiz nokta bize yarınlarda daha büyük başarılara, büyük müjdelere götüreceğini gösteriyor. Bakanlık olarak yüzme branşına son 3 yılda çok önem verdik. Çok ciddi destekler veriyor. Olimpiyatla yüzmede madalyamız olmadı ama çok genç sporcularla olimpiyatlara katıldık. Önümüzdeki yıllarda bunu büyük başarılarla taçlandıracağız. Bakanlık olarak 'yüzme bilmeyen kalmasın' projemize her geçen gün hedeflerimizi büyütüyoruz. Portatif havuzlarımız 241'e ulaştı. 200'e yakın havuzla yüzme bilmeyene yüzme öğretiyoruz. Bu iddiamız genç, yaşlı, kadın, erkek herkes için geçerli ve herkesi havuzlarımıza bekliyoruz. 1 milyon kişi hedefine ulaştık ve bu yılın hedefi ise 1 buçuk milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Bunu da aşacağız ve buna inanıyoruz. Ağustos ayında 200 bin kişiye yüzme öğrettik ve bu devam edecek. 55'e yakın ülkeden buraya sporcular geldi. 2 bin 500'e yakın bir katılım var. İnanıyorum ki sporun güçlenmesi için verilen çabalarda meyvelerini verecek. Halkımızın sporcularımızla sevinmesi sporcular için de motivasyon kaynağı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

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