Bakan Kasapoğlu: "Bir hata yapacaklarını sanmıyorum"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın A Milli Futbol Takımı'na yönelik soruşturmasına ilişkin, "Akla uygun olmaz. Bir hata yapacaklarını sanmıyorum" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın A Milli Futbol Takımı'na yönelik soruşturmasına ilişkin, "Akla uygun olmaz. Bir hata yapacaklarını sanmıyorum" dedi.
Bakan Kasapoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde UEFA'nın A Milli Futbol Takımı'na yönelik soruşturmasına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Kasapoğlu, UEFA'nın kararına ilişkin, "Akla uygun olmaz. Bir hata yapacaklarını sanmıyorum" dedi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)