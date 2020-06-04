Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'ne ulaşım 39 tünelle sağlanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'ne ulaşım 39 tünelle sağlanacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı ile bölgedeki köylerin ulaşımını sağlayacak 39 tünel ve 17 köprünün yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'ne ulaşım 39 tünelle sağlanacak
04.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:22

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı ile bölgedeki köylerin ulaşımını sağlayacak 39 tünel ve 17 köprünün yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi. Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'ne ulaşım, 39 tünelle sağlanacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, kategorisinde de dünyada 3'üncü en yüksek baraj olacak olan Yusufeli Barajı'nı, ilçe merkezi ile bölgedeki köylerle bağlayacak yolların yapımının devam ettiğini bildirdi. Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin işletmeye açılabilmesi için yapılmakta olan Yusufeli Barajı relökasyon yollarının toplam güzergah uzunluğunun 69,2 kilometre olduğunu bildiren Karaismailoğlu, proje bünyesinde 55,3 kilometre uzunluğunda tek tüp 39 tünelin yanı sıra 17 köprü, 4 özel yapım köprü ve 10 farklı seviyeli kavşak bulunduğunu kaydetti.

'YOLU GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ'Toplam 69,2 kilometre uzunluğundaki yolun tamamen bitümlü sıcak kaplama (BSK) yapılacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Böylece Yusufeli- Artvin Yolu'nu çok daha güvenli hale getirmiş olacağız ve kış aylarında, aylarca kapalı olmasının da önüne geçeceğiz. Tam anlamıyla dağları delerek, 39 tünelle geçtiğimiz güzergah ile 12 ay boyunca Yusufelili vatandaşlarımızın güvenle yolculuk yapmasına olanak sağlamış olacağız" dedi.Projenin Kuzey-Güney koridorunda olduğunu, Artvin'i Erzurum'a bağladığını da belirten Karaismailoğlu, yatırımın tamamlanması ile birlikte Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin baraj yollarının tamamlanacağını, barajın faaliyetine başlamasının önünün açılacağını belirtti.'HEDEFİMİZ, 2021 YILINDA BİTİRMEK'

Bakan Karaismailoğlu, yapım çalışmalarının süratle devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Projede tünel kazı destekleme imalatı olarak 54,3 kilometrelik, kaplama betonu imalatı olarak da 32,4 kilometrelik kısmı tamamladık. Tünel kazı destekleme imalatı tamamlanma aşamasına geldi. Köprü imalatlarının yüzde 78,00'lik ve özel tasarım köprülerin ise yüzde 55'lik kısmını tamamladık. Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'ne ulaşım 39 tünelle sağlanacak. Hedefimiz 69,2 kilometrelik bu zor yolu, 2021 yılı sonunda bitirerek, hizmete açmak. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde üstlendiğimiz bu sorumluluğu yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 2021'in sonu itibarı ile baraj yolumuzu tamamlamayı hedefliyoruz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Haber
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
Son Dakika: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Son Dakika: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındığı anın videosunu paylaşarak öven kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındığı anın videosunu paylaşarak öven kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Hasan Polatkan Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Müge Anlı Tilbe Saran Seren Serengil
Spor Falcao Ali Koç Jose Sosa Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Karar Antalya Resmi Gazete Donald Trump
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'ne ulaşım 39 tünelle sağlanacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 17:25:57. #1.15#
title