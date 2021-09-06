Bakanlık İstanbul'da metronun simgesini değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da metronun simgesinin "U" olarak değiştirildiğini duyurdu. Değişiklik sosyal medyayı ikiye bölerken, İBB'den de yapılan düzenlemeye jet hızıyla tepki geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da metronun simgesinin değiştiğini duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'da metronun yeni simgesi" notuyla yeni logoyu paylaştı. Böylece daha önce "M" olan simge "U" oldu.

İBB'DEN JET TEPKİ

Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımının ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan konuyla ilgili bir paylaşım geldi. Yapılan değişikliğe tepki gösteren Ongun, "Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil." dedi.

DEĞİŞİKLİK SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Metronun simgesinin "U" olarak değiştirilmesi sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bakanın paylaşımına yorum yapan kullanıcılardan bazıları yapılan hamleyi gereksiz bulurken, bazıları da İBB'nin çalışmadığını belirterek doğru buldu.

Sosyal medya kullanıcılarının yorumları şöyle: