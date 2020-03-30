Bakan Gül: Ceza infaz kurumlarında çalışan personel evlerine gönderilmeyecek
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Abdulhamit Gül, Güncel

Bakan Gül: Ceza infaz kurumlarında çalışan personel evlerine gönderilmeyecek

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, ceza infaz kurumlarında çalışan personelin bugünden itibaren evlerine gönderilmeyeceğini, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklarını açıkladı.

30.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:49
Bakan Gül: Ceza infaz kurumlarında çalışan personel evlerine gönderilmeyecek

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, ceza infaz kurumlarında çalışan personelin bugünden itibaren evlerine gönderilmeyeceğini, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili gerçekleştirilen 3'ncü koordinasyon toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Gül, adalet hizmetleriyle ilgili tüm tedbirlerin gözden geçirildiğini, bu süreçte adalet kurumlarına düşen görevler olduğunu söyledi. Gül, salgının ilk gününden itibaren adliyelerde, ceza infaz kurumlarında, noterliklerde ve bakanlığın sorumluluk alanındaki birçok yerde alınan tedbirleri büyük bir titizlikle sürdürdüklerini kaydetti. Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile ceza infaz kurumlarında alınan tedbirleri 2 hafta daha uzattık. Hükümlü ve tutukluların dışarıyla temasını kesmek için aldığımız tedbirler çerçevesinde açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil, bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller, kurum dışı çalışmalar ve eğitim faaliyetleri, birden fazla koğuşla yapılan faaliyetler, aile görüşme odalarının kullanımı, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreş ve ana okuluna gitmeleri ya da çocukların dışarıdaki ebeveynlerine ve yakınlarına teslim edilmesi uygulaması 2 hafta süreyle ertelenmiştir."'TEMASI EN AZ SEVİYEYE İNDİRDİK'Tutuklu ve hükümlü yakınlarının ancak zorunluluk varsa ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının uygun görmesi durumunda ziyaret gerçekleştirebileceklerini vurgulayan Bakan Gül, "Avukatlar da zorunlu durumlarda maske ve eldiven takarak ve gerekli tedbirleri alarak sadece kapalı görüş gerçekleştirebilecekler. Bu tedbirlerin ne kadar süreceği bilim kurulunun tavsiyeleriyle belirlenecektir. Aldığımız tüm bu tedbirler tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak içindir. Eğer içeride herhangi bir rahatsızlığı olan varsa ivedilikle hastanelere sevki sağlanmaktadır. Hasta olanlar tedavilerinin ardından kuruma kabul edilmektedir. Üstelik hastaneden gelen tutuklu ve hükümlü ayrı bir yerde 14 gün karantinaya alındıktan sonra kovuşuna alınmaktadır. Dolayısıyla dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya teması olabilecek en az seviyeye indirmiş bulunuyoruz" diye konuştu.'BARINMA YERLERİNDE KALACAKLAR'Alınan tedbirlere bugünden itibaren yenisini daha eklediklerine dikkat çeken Gül, "Kurumlarda görev yapan tüm personel kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyerek izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır. Bu konuda kamuya ait yurt, misafirhane ve benzeri yerlerden yararlanma hususu değerlendirilecektir. Bu konuyla ilgili de Bilim Kurulu ile görüşmeler devam etmektedir. Ceza infaz kurumlarıyla ilgili bir diğer gelişme de; tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla telefonla görüntülü görüşebilmesini sağlamak adına çalışmaların başlamasıdır. Bununla ilgili mevzuatın alt yapı çalışması tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.  '30 NİSAN'A KADAR TÜM DURUŞMALAR ERTELENDİ' Bir diğer çalışmanın da normal dönemlerde yüzbinlerce insanın giriş çıkış yaptığı adliyelerde insan sirkülasyonunu azaltmak olduğunu belirten Gül, "Bununla ilgili yasa çıkar çıkmaz HSK bir çalışma yaptı ve böylece tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması, zaman aşımı az bir süre kalmış ve diğer acil işler dışında tüm duruşmalar ertelendi. Özellikle bazı yerlerde yine duruşmanın açılarak ertelendiği görülüyordu. Bu çerçevede HSK bugün almış olduğu kararla, bu hususta avukat ya da tarafların mahkemeye de gelmelerine gerek kalmaması yönünde bir tedbir alınmıştır. Böylece 30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan işler ertelenmiştir. İcraya ilişkin işlemler yine bilindiği gibi Cumhurbaşkanımızın kararıyla durdurulmuştu. Bu çerçevede adliyelerde insan sirkülasyonu, hak kaybına uğramamak için zorunlu olarak adliyelere giden avukat arkadaşlarımız ve vatandaşlarımız minimum hale gelmiştir" dedi.'AVUKATLARIN CMK ALACAKLARI 6 NİSAN'DAN İTİBAREN ÖDENECEK'Bakan Gül, avukatların mağdur olmaması için CMK alacaklarının ödenmesinin 6 Nisan'dan itibaren yapılacağını da belirterek, "Yine aynı tarih itibarıyla beraat dosyalarında vekalet ücretleri de büyük ölçüde ödemeye hazır hale gelecektir. Arabuluculuk, uzlaştırma gibi ödemeler için de gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Bildiğiniz gibi stajyer avukatlarımızın idari izinleri de 30 Nisan'a kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda avukat listesine yazılma, staj listesine yazılma, ruhsatname verilmesi, baro levhasına avukat olarak yazılma gibi işlemler için de sağlık raporunun bilahare sunulması gibi bir karara varılmıştır. Yine noterliklerle ilgili alınan önlemlerin kalabalıklaşmayı önlediği yaptığımız toplantıda değerlendirilmiştir. Bu çerçevede noterliklerin açık olduğunu ancak bu süreçte vatandaşlarımızın zaruri olmadıkça noterlere gitmelerini, zorunlu olmayan işlemleri salgından sonra yapmalarını bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.'ADALETİN KAPISI KAPATILMAMIŞTIR'Tüm bunların salgının atlatılabilmesi için geçici tedbirler olduğunu belirten Bakan Gül, "Öte yandan ülkemizde kesintisiz işleyen bir hukuk sisteminin olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bir mağduriyeti veya şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır; daima açıktır, açık olmaya da devam edecektir. Adaletin izolasyonu olmaz. Koronavürisle mücadelemizi verirken sosyal mesafeyi koyacağız; ancak adaletle aramıza mesafe koymayacağız. İnsanlık tarihine geçecek bu olağanüstü dönemde de adalet milletimizin huzuru için aralıksız çalışmaktadır" diye konuştu.  '58 İLDE 459 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI' Salgın nedeniyle ortaya çıkan durumu fırsata çevirmeye çalışanlara yönelik hukukun olmaya devam ettiğini belirten Bakan Gül, "Koronavüris salgını karşısında Cumhuriyet Başsavcılıkları toplumun ortak hukukunu, huzurunu ve menfaatini korumak için son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatmıştır. Yine sosyal medyada manipülatif haber yapan 385 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili 8 kişi, karantina tedbirlerine aykırı davranma eylemleriyle ilgili 11 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak maske satma gibi ticaret hayata ilişki işlenen suçlar kapsamında 55 kişi hakkında soruşturma işlemi yapılmıştır" dedi.SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETBakan Gül, münferit de olsa sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Sağlık çalışanlarına karşı her türlü sözlü ya da fiili şiddet eylemleri de hukuken karşılığını buluyor. Gerekli koruma tedbirleri yargı mensupları tarafından gecikmeden uygulanıyor. Sağlığımız için kendi sağlığını riske atarak çalışan kişilere karşı bu tarz eylemleri şiddetle kınıyorum, bu eylemlerin takipçisi olduğumuzun da bilinmesini isterim" diye konuştu.'AYDA 1,5 MİLYON MASKE ÜRETİLMEKTEDİR'

Bakan Gül, iş yurtları kurumunun salgına yönelik mücadeleye yaptığı destekler ile ilgili de "Sağlık çalışanlarımız için atölyelerde birçok ürün imal edilmektedir. 11 ceza infaz kurumunda bulunun hükümlüler ayda 1,5 milyon maske üretmektedir. Maskenin yanı sıra ameliyat önlüğü, tulum gibi 80 çeşit hastane tekstil ürünü ve tek kullanımlık ürün imal ederek, ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarına göndermektedirler. Ayrıca İş yurtlarında tonlarca kolonya ve el dezenfektanı üretimi de gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -


Kaynak: DHA

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