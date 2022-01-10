Bakan Ersoy gazetecilerin gününü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ersoy mesajında, "Farklı fikir ve görüşlerin özgürce ifade edilmesi ve tartışılması ortak aklın teşekkül etmesinde, toplumsal hayat içerisinde bütünden bireye huzurun, güvenin ve sosyal dengenin sağlanmasında, fikrin doğru bilgiye dayanarak şekillenmesinde, dolayısıyla da çarpıtmaya ve yönlendirmeye karşı korunan, popülizmden etkilenmeyen milli bir duruşun meydana gelmesinde vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bunun teminindeki en güçlü aktörlerden biri şüphesiz milletinin değerlerini savunan, ülkesinin bugününü ve geleceğini teminat altına almak adına mesleğini en iyi şekilde icra etme gayretiyle gecesini gündüzüne katan basın emekçilerimizdir" dedi.

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü dünden bugüne koşullar ne olursa olsun ülkesi ve milleti için adım atmakta tereddüt etmeyen, ilkelerinden ödün vermeyen, döneme göre değil temsil ettiği değerlere göre sabırla, sebatla çalışan ve çabalayan bütün gazetecilerimize saygı ve şükran duygularımı ifade ederek kutluyor; meslek hayatlarında başarıların daim olmasını diliyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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