Bakan Dönmez: 'Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'i tamamlandı' - Haberler
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Bakan Dönmez: "Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'i tamamlandı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tamamlandığında Türkiye'nin toplam doğalgaz depolama kapasitesinin yarısını karşılayacak Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi'nde yüzde 51'lik ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tamamlandığında Türkiye'nin toplam doğalgaz depolama kapasitesinin yarısını karşılayacak Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi'nde yüzde 51'lik ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı "Hedef 2023" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Doğalgazın yeni evinde çalışmalar devam ediyor. Tuz yapılarında inşa edilen dünyanın en büyüğü olan Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'i tamamlandı. Tamamlandığında ülkemizin toplam doğalgaz depolama kapasitesinin yarısını karşılayacak" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Bakan Dönmez: Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'i tamamlandı

Bakan Dönmez: Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'i tamamlandı

Bakan Dönmez: Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'i tamamlandı

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Haber: Bakan Dönmez: 'Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'i tamamlandı' - Haberler
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