Bakan Dönmez: "Elektrik ve Doğalgazda Yılbaşından Sonra İndirim Olabilir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Dönmez, "Enerji fiyatlarında yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir" dedi.

Bakan Dönmez özetle şunları söyledi;

"Elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunu yok. Depolama kapasitesini artırdığımız için yüzer enerjiden de dolayı doğalgazda herhangi bir arz bir sıkıntımız yok. Ancak tasarruf ilkelerine uyulmalı. Cayır cayır kullanalım diye bir şey yok.

Yılbaşına kadar elektrik ve doğalgazda zam yok. Kurdaki düşüş maliyetleri olumlu etkiliyor. Piyasadaki fiyatlar maliyetlere yakın seviyelerde. Rekabet kurumu da bakıyor inceliyoruz. Doğalgaz fiyatlarını petrol fiyatları tetikliyor. Zaten maliyetlerin altında satış politikası izleniyor. Yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir.

Akaryakıtta eşel mobil konusunda pompa fiyatlarının anında yansıması söz konusu olarak ÖTV üzerinden bunu yönetelim dendi. Bugüne kadar da bu uygulama başarılı olarak sürdürüldü. 6 ay sürecinde akaryakıt tüketicisi bu son dalgalanmadan olumsuz etkilenmemiş oldu."