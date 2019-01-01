Bakan Dönmez'den Doğalgaz Tasarrufu Vurgusu

BOLU'da yeni yıla çeşitli enerji kurumlarını ziyaret ederek giren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "500'den fazla yerleşim yerimiz doğalgaz konforundan faydalanıyor. Tabi doğalgaz temiz bir gaz. Ekonomik bir gaz. Ama netice itibariyle yurtdışından ithal ediyoruz. Dolayısıyla yurttaşlarımızdan biraz daha tasarruflu ve verimli kullanmalarını istirham ediyoruz. Rica ediyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yıla saatler kala Göynük ilçesinde kömürden elektrik üretimi yapan Aksa Enerji Santrali'ni ziyaret etti. Burada işçilerle yemek yiyen Bakan Dönmez, daha sonra tesisi gezerek, ana kumanda merkezinde işletme müdüründen bilgi aldı. Bakan Fatih Dönmez, Göynük ilçesindeki Akşemseddin Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederek dua ettikten sonra Bolu kent merkezindeki elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ'ın merkez binasını ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgiler alan Bakan Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2018 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak hedeflerimizi büyük oranda tutturmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. 2019'da daha önce açıkladığımız projelerimize, hedeflerimize odaklandık ve 7/24 kesintisiz hem kamu hem özel sektör çalışacağız. Ekiplerimiz kimse karanlıkta kalmasın diye çalışıyor. Kamu özel sektör ayrımı yapmaksızın. Aslında bu elektriğin lambanızı yaktığınızda etrafınız, iş yeriniz, eviniz aydınlanıyorsa gizli kahramanlara bir teşekkür borçluyuz. Biz de bakanlık ve ilgili arkadaşlarla birlikte yeni yıla birlikte girelim arzusundayız." dedi.

Bakan Dönmez daha sonra yeni yılın ilk dakikalarında Doğalgaz Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunu ziyaret etti. Ziyarette işçilerle sohbet eden Bakan Dönmez yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Dönmez, "Şu anda bizi izleyen yurttaşlarımız evlerinde sıcacık ortamlarında televizyonlarını izlerken aslında o doğalgazın kilometrelerce uzaktan kesintisiz kaliteli bir şekilde ulaştırılması için yüzlerce, binlerce işçimiz, mühendisimiz, teknisyenimiz var. Özellikle onları da kutluyorum. Onlar gizli kahramanlar." diye konuştu.

DOĞALGAZ TASARRUFU VURGUSU

Doğalgazın yurtdışından ithal edilmesi nedeniyle vatandaşlara daha tasarruflu ve verimli kullanmaları yönünde tavsiyede bulunan Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"2002 yıllarına gittiğimizde sadece 6 il ve 51 ilçe doğalgaz kullanırken, bu yıl sonu itibariyle doğalgaz kullanmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Bu yıl bildiğiniz gibi en son Hakkari doğalgaza ulaştı. Şırnak ve Artvin ile 81 ilimize ulaştırmış olduk. Yine bu yıl içerisinde il, ilçe ve beldelerimizle birlikte 78 yerleşim birimimize doğalgaz ulaştırdık. Böylece 500 rakamını aşmış durumdayız. 500'den fazla yerleşim yerimiz doğalgaz konforundan faydalanıyor. Tabi doğalgaz temiz bir gaz. Ekonomik bir gaz. Ama netice itibariyle yurtdışından ithal ediyoruz. Dolayısıyla yurttaşlarımızdan biraz daha tasarruflu ve verimli kullanmalarını istirham ediyoruz. Rica ediyoruz. Bugün itibariyle 50 milyon vatandaşımız doğalgaz kullanıyor. Türkiye'de yaklaşık 15 milyon hane doğalgaz abonesi. 10 milyon kadar da kapısına kadar doğalgazı götürüp ama henüz doğalgaz dönüşümünü tamamlayamamış vatandaşlarımız, yurttaşlarımız var. Bununla birlikte baktığımızda 81 milyon nüfusun 60 milyonu doğalgaza erişmiş durumda. Avrupa'da birçok ülkede olmayan bir yaygınlık bu."

'FATİH SONDAJ GEMİMİZLE 2-3 AYDA İLK NETİCEYİ ALMAYI UMUYORUZ'

Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin çalışmalarındaki son durum ve yeni yılda doğalgaz ve elektriğe yönelik yeni indirimler olup olmayacağı ile ilgili sorulara şöyle cevap verdi:

"Fatih sondaj gemimiz çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde netice alacağız inşallah. Müjdeli bir haber alırsak zaten sizden saklamayız, duyururuz. Bunun için birşey söylemek için erken. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde elektrik ve doğalgazda indirimi müjdelemişti. İnşallah bu yılbaşı itibariyle yüzde 10'luk indirim başlamış olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Yıl içerisinde bakacağız. Maliyetleri gün gün takip ediyoruz. Maliyetler düşünce tabiki bunların faturalara yansımasından daha doğal bir şey olamaz." dedi.

Tüm ziyaretlerinde işçilerle ve basın mensuplarıyla fotoğraf çekilen Bakan Dönmez ziyaretlerinin sonlanmasıyla kentten ayrıldı.

- Bolu

Kaynak: DHA