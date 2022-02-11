Bakan Dönmez: "Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız. Ancak provokasyondan medet umanların da...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Dönmez: "Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız. Ancak provokasyondan medet umanların da her zaman karşısında olacağız".
Bakan Dönmez: "Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız. Ancak provokasyondan medet umanların da her zaman karşısında olacağız". - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi