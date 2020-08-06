Bakan Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi Karşılama detaylar Çavuşoğlu - Vella görüşmesi detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı George Vella ile görüştü.
06.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:15
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi
Karşılama detaylar
Çavuşoğlu - Vella görüşmesi detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da
TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı George Vella ile görüştü.
Kaynak: AA