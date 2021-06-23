Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak üzere geldiği Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak üzere geldiği Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya'nın eş-başkanlığında Berlin'de düzenlenecek Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi. Başkent Berlin'de temaslarına başlayan Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve Libya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Çavuşoğlu daha sonra Alman mevkidaşı Heiko Maas'la bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Libya, göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık" ifadelerini kullandı.

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nda, Libya'da 24 Aralık'ta seçimlerle sonuçlanacak siyasi sürecin ilerleyişinin ele alınması bekleniyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı