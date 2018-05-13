Bakan Arslan, Ankara-Kahramankazan Bölünmüş Yol İnşaatını İnceledi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Yaklaşık 28,5 kilometrelik Ankara Çevre Yolu'nu, Kahramankazan çıkışındaki Keskinler'e kadar 3 gidiş 3 geliş haline getirecek yol kapsamında süreçler takip ediliyor." dedi.

Bakan Arslan, Ankara-Kahramankazan bölünmüş yol inşaatında incelemelerde bulundu.

Arslan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Ankara Çevre Yolu-Kahramankazan hattındaki mevcut 2 gidiş-2 geliş yolun 3 gidiş-3 geliş haline getirilmesi konusunda yürütülen çalışmalar kapsamında şantiye ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) çalışanlarından ve yüklenicilerden bilgi aldıklarını belirten Arslan, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki yaklaşık 28,5 kilometrelik Ankara Çevre Yolu'nu, Kahramankazan çıkışındaki Keskinler'e kadar 3 gidiş-3 geliş haline getirecek yol kapsamında süreçler takip ediliyor. Bu kapsamda 12 köprülü kavşaktan 9'u üst geçit köprülü kavşak, 3'ü alt geçit. Biz Ankara'dan Kahramankazan'ın çıkışına yani Keskinler'e kadar yolu kesintisiz hale getirmiş olacağız. Hiçbir şekilde bir hemzemin kavşak olmayacak." diye konuştu.

Arslan, trafiğin hiçbir şekilde kesintiye uğramayacağına işaret ederek, güzergahta günlük ortalama trafiğin yaklaşık 36 bin araç olduğunu bildirdi.

Hafta sonu gerek Kahramankazan'dan gerek Kızılcahamam'dan gelen misafirlerle trafik hareketinin 2 misline çıktığına dikkati çeken Arslan, insanların seyahat konforunu artırmak adına bu yolu tamamen kesintisiz hale getireceklerini vurguladı.

Arslan, taş ocağıyla ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu dahil olmak üzere bütün süreçlerin tamamlandığının altını çizerek, toprakarme panellerin imalatlarının başlandığını, plent kurulum işlemlerinin yerine getirildiğini, mekanik plentle ilgili kurulum işlemlerine de başladıklarını anlattı.

Yolda zemin iyileştirme ve yarma işlemlerine başlandığını belirten Arslan, kavşaklardaki imar değişiklikleri ve buna bağlı olarak hem altyapı deplasmanı hem de kamulaştırma işlemlerini KGM'nin yaptığını, Kahramankazan Belediyesi, kaymakamlık ve büyükşehir belediyesinin çalışmalara destek verdiğini dile getirdi.

Arslan, yaz sezonunda 12 kavşağın 12'sinde de çalışma yapılması durumunda trafik yoğunluğu yaşanacağına işaret ederek, bundan dolayı yaz sezonu öncesi yoğun bir çalışma başlattıklarını, 2019 yaz sezonuna kalmadan bu çalışmayı bitirmek istediklerini söyledi.

Yeni ulaşım koridorları

Filyos Limanı'ndaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Arslan, Karadeniz ile Akdeniz arasında ciddi bir yük hareketi olacağını, söz konusu yük hareketinin de koridor olarak Kızılcahamam, Kahramankazan ve Gölbaşı üzerinden Akdeniz'e ineceğini bildirdi.

Arslan, bu koridoru tamamlayacak yolun bir an önce bitirilmesinin sürüş konforunu yükseltilmesi açısından önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu yolun başka bir özelliği daha var. Yine Karadeniz'den, Filyos Limanı'ndan başlamak üzere bu güzergahtan gelen yük hareketinin, Yenikent üzerinden Temelli'ye, oradan Eskişehir yoluna, oradan Afyonkarahisar yoluna bağlanması adına da bir koridor görevini görecek. Bu yolun tamamlayıcısı olan Yenikent-Temelli yolunun temelini, geçen yıl Başbakanımızın katılımıyla atmıştık. Projemiz yaklaşık 40 kilometre, bedeli de buradaki gibi 400 milyon liranın üzerinde."

Ankara'da Temelli ile sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Arslan, "Orada da 8 ayrı kavşak çalışmamız var. Bu kavşakların bir kısmında çalışmayı bitirdik, bir kısmında devam ediyor. Şu ana kadar 9 kilometrelik kısmını trafiğe vermiş durumdayız. Bu sene sonuna kadar o yolda 21 kilometreyi hizmete vermiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Yenikent-Temelli yolunda hedefin 29 Ekim 2019'da hizmete sunmak olduğunu belirterek, projede 30 metre yüksekliğinde 520 metre boyundaki Ankara Çayı üzerindeki viyadüğü bitirdiklerini, Zir Vadisi'ne 250 metrelik viyadük çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Kahramankazan'dan sonra Kızılcahamam'da da bir hastanenin yakın zamanda hizmete gireceğini aktaran Arslan, hastane devreye girdiğinde Kızılcahamam-Gerede arasında çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanacağını, bu amaçla söz konuyu yere viyadük yapılacağını bildirdi.

Arslan, hastanenin bulunduğu yerde, trafiği üste almak için devam eden projeye ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından ihalenin bir ay içinde yapılacağını vurgulayarak, hedefin, projenin bu sene içinde fiilen yapımını gerçekleştirmek olduğunu kaydetti.