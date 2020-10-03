Son dakika: Bakan Albayrak'tan, 'TCMB' paylaşımı
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Son dakika: Bakan Albayrak'tan, 'TCMB' paylaşımı

03.10.2020 18:09 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:24
Son dakika: Bakan Albayrak'tan, 'TCMB' paylaşımı

Son dakika haberleri... Bakan Albayrak'tan, 'TCMB' paylaşımıHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutladı.

Bakan Albayrak'tan, 'TCMB' paylaşımı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TCMB 89 Yaşında. Nice yıllarda milletimize hizmet etmesi temennisiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutluyorum" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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