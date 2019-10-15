Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı El-Şamari'yle görüştü

Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı El-Şamari'yle görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile telefonda görüştü.

15.10.2019 20:17
Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı El-Şamari'yle görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve El-Şamari, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" denildi.


Kaynak: DHA
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