Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda yaptığı görüşmesinde, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında...
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Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda yaptığı görüşmesinde, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında...

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda yaptığı görüşmesinde, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında...
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda yaptığı görüşmesinde, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda yaptığı görüşmesinde, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda yaptığı görüşmesinde, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında... - Haberler
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