Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda yaptığı görüşmesinde, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında...

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda yaptığı görüşmesinde, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.