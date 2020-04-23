Bahçesaray yoluna çığ düştü
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Bahçesaray, Van, Haber

Bahçesaray yoluna çığ düştü

Bahçesaray yoluna çığ düştü Van-Bahçesaray kara yolunun 34. kilometresine çığ düşerken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

23.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:28
Bahçesaray yoluna çığ düştü

Bahçesaray yoluna çığ düştü

VAN - Van-Bahçesaray kara yolunun 34. kilometresine çığ düşerken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Van'da çetin geçen kış mevsimi ve çığ düşmesi sonucu tek şeritten ulaşımın sağlandığı Bahçesaray yoluna yeniden çığ düştü. Dün gece yolun 34 kilometresine çığ düşerken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Düşen çığın hacmi çok büyük olduğundan yükleyici yetersiz kalırken, bölgede ekskavatör de çalıştırılacak.

Öte yandan, Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat günleri düşen 2 ayrı çığda 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Bahçesaray yoluna çığ düştü

Kaynak: İHA

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