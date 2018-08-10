Bahçeli: "Üniversitelerde Sosyal Bilimler Alanında Çalışmalar Yapan, Özellikle İktisat Disiplini...

Bahçeli: "Üniversitelerde sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan, özellikle iktisat disiplini içinde öğretim görevi üstlenen bilim insanları ne bekliyor, niye duruyor? Bugün sorumluluk üstlenilmeyecekse, eller taşın altına koyulmayacaksa ne zaman olacaktır?" 10.08.2018 19: 13: 07 TSI

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